Petróleo reduz perdas após DoE informar forte queda nos estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo apararam perdas no início da tarde desta quinta-feira, 7, após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informar uma queda bem maior acima do esperado nos estoques norte-americanos da commodity.

Às 12h10 (de Brasília), o barril do WTI para outubro caía 0,14%, a US$ 87,42, e o do Brent para novembro perdia 0,19%, a US$ 90,43.

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram 6,307 milhões de barris na semana encerrada no dia 1º de setembro, a 416,637 milhões de barris, informou nesta quinta-feira, o DoE. A queda foi muito maior do que a previsão de recuo de 2,1 milhões de barris projetada pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

