Petróleo recua com menor confiança do consumidor dos EUA e liberação de reservas

Por Laura Sanicola







(Reuters) – Os preços do petróleo reverteram os ganhos iniciais e caíram nesta terça-feira, com os investidores preocupados com a menor confiança do consumidor e se preparando para que mais 20 milhões de barris de petróleo bruto sejam liberados da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA.

Os futuros de do petróleo Brent caíram 75 centavos de dólar, ou 0,7%, para 104,40 dólares. O petróleo bruto WTI, dos EUA, caiu 1,72 dólar, ou 1,8%, para 94,98 dólares.

O governo Biden disse que venderá mais 20 milhões de barris de petróleo bruto da sua reserva estratégica (SPR) como parte de um plano anterior, para acalmar os preços do petróleo impulsionados pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro e pela recuperação da demanda, que havia caído no início da pandemia.

No final de março, o governo disse que liberaria um recorde de 1 milhão de barris por dia de petróleo bruto SPR por seis meses.

“O mercado reage a esses anúncios da SPR e ajudou a manter as coisas sob controle, até certo ponto”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC em Nova York.

A confiança do consumidor dos EUA caiu para o menor nível de quase um ano e meio em julho, devido a preocupações incômodas com a inflação e o aumento das taxas de juros, mostrou uma pesquisa do Conference Board.

A pesquisa também mostrou que os consumidores estão menos otimistas em relação ao mercado de trabalho.

Os preços receberam um impulso inicial com as notícias de que a Rússia estava aumentando sua restrição de gás à Europa. Na segunda-feira, a Gazprom disse que o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha cairia para apenas 20% da capacidade.

O fornecimento de petróleo, derivados de petróleo e gás da Europa foi interrompido por sanções ocidentais e disputas de pagamento com a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, que Moscou chama de “operação militar especial”.

A UE acusou repetidamente a Rússia de chantagem energética. O Kremlin culpou os déficits em questões de manutenção e sanções.

Os altos preços dos combustíveis já começaram a reduzir a demanda, e os investidores estão se preparando para taxas de juros mais altas nos EUA. Espera-se que o Federal Reserve aumente as taxas em 75 pontos base na conclusão de sua reunião de política na quarta-feira.

(Reportagem de Laura Sanicola, com reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Muyu Xu em Cingapura)