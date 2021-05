Petróleo recua com crise da Covid na Índia e retomada de oleoduto nos EUA

Por Shadia Nasralla

LONDRES (Reuters) – Os preços do petróleo recuavam mais de 2% nesta quinta-feira, à medida que a crise gerada pelo coronavírus na Índia se agravava e com a retomada de operações de um importante oleoduto nos Estados Unidos, que encerraram um rali que levou as cotações a máximas de oito semanas após projeções de retomada na demanda.

O petróleo Brent recuava 1,74 dólar, ou 2,51%, a 67,58 dólares por barril, às 8:22 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 1,73 dólar, ou 2,62%, a 64,35 dólares por barril.

Na sessão anterior, o Brent havia subido 1%, enquanto o barril nos EUA havia ganho 1,2%.

Se seguirem nesse ritmo, ambos os contratos registrariam a maior queda diária em termos percentuais desde o início de abril.

A disseminação de uma variante do coronavírus pelo interior da Índia, terceiro maior consumidor global de petróleo, foi vista como sinal baixista para a demanda.

“Há crescentes preocupações de que a disseminação descontrolada do coronavírus na Índia e no Sudeste Asiático vá prejudicar a demanda por petróleo”, disseram analistas da PVM em nota.

“Espera-se, no entanto, que o impacto seja relativamente breve e que no segundo semestre nós vejamos uma retomada saudável do crescimento na demanda por petróleo.”

Nos EUA, a Colonial Pipeline anunciou que começou uma gradual retomada das operações de um sistema de oleodutos que havia sido paralisado por dias após um ataque cibernético na semana passada A empresa disse que espera ter uma grande parcela das redes operando ao final da semana.

