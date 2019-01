Petróleo opera em baixa, após dado da China gerar cautela sobre demanda

O petróleo opera em queda na manhã desta quarta-feira, após uma leitura negativa sobre a indústria da China gerar novas preocupações sobre o crescimento global e a demanda pela commodity.

Às 9h04 (de Brasília), o petróleo WTI para fevereiro recuava 1,34%, a US$ 44,80 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para março caía 1,43%, a US$ 53,03 o barril, na ICE.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China de dezembro apontou para contração da atividade pela primeira vez desde maio de 2017, segundo a IHS Markit. Maior importadora de petróleo do mundo, a China tem sido um motor para o crescimento global nos últimos anos. Diretor de estratégia de commodities do Saxo Bank, Ole Hansen afirma que os dados modestos da China contribuem para a cautela sobre a desaceleração da economia mundial, com efeitos negativos sobre a demanda por petróleo. “Isso gera preocupações sobre para onde irá a demanda em 2019”, comenta.

Já a corretora PCM Oil Associates acredita que os cortes liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) podem aliviar, mas não devem eliminar o desequilíbrio entre oferta e demanda no primeiro semestre de 2019. Com isso, deve haver avanço nos estoques globais nos próximos meses, quadro que não resultará em recuperação sustentada dos preços, prevê ela. (com informações da Dow Jones)