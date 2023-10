Petróleo mantém queda; diesel e gasolina recuam apesar da chegada do inverno

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2023 - 19:16 Compartilhe

Os preços do petróleo recuaram, nesta quinta-feira (5), pela quinta vez em seis dias de cotação, arrastados pelo temor de uma demanda fraca devido a políticas monetárias agressivas.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro registrou queda de 2,09%, a 84,07 dólares.

Já em Nova York, o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em novembro, perdeu 2,26%, a 82,31 dólares.

Em seis sessões, o preço do Brent caiu 14% e o do WTI, 13%.

“O aumento das taxas dos títulos lançou dúvidas sobre as perspectivas econômicas globais” e sobre a demanda mundial de petróleo cru nos próximos meses, disse, por meio de nota, o analista Edward Moya, da Oanda.

Estas taxas aumentaram o custo do dinheiro e ameaçam desaquecer o consumo. “Os produtos petrolíferos dão sinais de destruição da demanda” devido ao aumento dos preços da energia, explicou Robert Yawger, da Mizuho.

Os volumes de gasolina entregues aos Estados Unidos caíram na semana passada ao seu menor nível em 25 anos para esta mesma época do ano, segundo dados divulgados na quarta-feira pela Administração de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA).

Além disso, a colheita no hemisfério norte e a aproximação do inverno costumam encarecer os preços do diesel e do combustível para calefação, mas o preço do diesel americano no atacado caiu mais de 16% e seu equivalente europeu recuou mais de 15% em relação à sexta-feira passada.

