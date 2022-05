Petróleo fecha sem sinal único, com impasse no embargo pela UE e de olho no dólar

Os contratos futuros do petróleo fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 23, após uma sessão sem driver único. A commodity chegou a avançar diante de expectativas de alívios de restrições na China e de maior demanda por gasolina nos Estados Unidos, mas perdeu fôlego com temores sobre o crescimento econômico global e impasse na União Europeia sobre embargo ao petróleo russo.

O petróleo WTI para junho fechou estável (US$ 0,01), a US$ 110,29 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o Brent para o mesmo mês avançou 0,77% (US$0,87), a US$ 113,42 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).





Os ativos da commodity se apoiaram, ainda que parcialmente, nas expectativas de recuperação da demanda chinesa. Depois de semanas de lockdown para controlar o avanço da covid-19, algumas das maiores cidades do país devem reabrir a partir de 1º de junho. O enfraquecimento do dólar ante rivais nesta sessão também sustentou o preço do petróleo, uma vez que o torna mais barato para detentores de outras moedas.

A temporada de verão e a suposição de que as refinarias precisarão lidar com quantidades recordes de petróleo bruto para atender à demanda pós-bloqueio da covid-19 apoiaram os preços, disse Robert Yawger, diretor para futuros de energias na Mizuho.

Por outro lado, existem preocupações de que preços mais altos de combustíveis irão afetar o crescimento econômico ao redor do globo. Hoje, o Bank of America reduziu a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA para 2022 e 2023, por exemplo. Sinalização de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) e Banco Central Europeu (BCE) também estão no radar.

Quanto à guerra da Rússia na Ucrânia, a União Europeia segue sem solução para a proibição de importação do petróleo russo. De acordo com fontes à Bloomberg, sem acordo com a Hungria, qualquer progresso nas negociações deve ficar somente para o mês que vem. Neste fim de semana, o chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou o Senegal em busca de contrato de gás.

*Com informações da Dow Jones Newswires.