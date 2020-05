Petróleo fecha sem direção única, focado em estoques, produção dos EUA e consumo

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta sexta-feira (1) sem direção definida, à medida que os investidores ponderam as questões referentes a estoques, produção e consumo da commodity.

O barril do Brent para julho terminou em queda de US$ 0,04 (-0,15%), a US$ 26,44, na Intercontinental Exchange, em Londres. Esse foi o contrato mais volátil na sessão, uma vez que ele é mais suscetível à economia europeia, que dá sinais mistos em relação à reabertura pós-covid-19.

Esses contratos também ficam mais expostos ao aumento da tensão comercial no mundo. Na noite de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou voltar a impor tarifas contra a China, por supostamente o país asiático ter agido pouco para controlar o coronavírus.

Uma nova guerra comercial pode representar um golpe na atividade global, já duramente afetada pela pandemia de coronavírus e as medidas de distanciamento social que ela gerou.

Apesar deste mau humor, nos EUA, o contrato do WTI teve alta. Além da aposta em uma reabertura gradual da economia a partir de hoje, impulsiona também a perspectiva de produção menor do óleo no país.

De acordo com a prestadora de serviços Baker Hughes, houve um recuo de 53 no número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos na última semana, para 325. Assim, diminuiu marginalmente o temor de ausência de locais para estocagem do petróleo americano.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para junho subiu US$ 0,94 (+4,99%), para US$ 19,78 por barril. É o maior valor de fechamento do contrato desde 20 de abril, dia em que houve o colapso na cotação do WTI para maio, que fechou pela primeira vez na história abaixo de US$ 0.