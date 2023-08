AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 17:34 Compartilhe

O petróleo manteve-se estável nesta quinta-feira, fechando em leve alta.

O barril do Brent para entrega em outubro subiu 0,18%, aos US$ 83,36, e o do WTI para o mesmo mês fechou em alta de 0,20%, aos US$ 79,05.

emb-vmt/clc/mr/gm/lb

Meta

WOODSIDE PETROLEUM

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias