Petróleo fecha em queda, sob expectativa de Opep+ reconsiderar aumento da produção

O petróleo fechou em queda nesta quarta-feira, 4, pelo segundo pregão consecutivo, diante da expectativa dos investidores com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que pode reconsiderar o aumento da produção e dar fôlego aos preços da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 1,62% (US$ 1,14), a US$ 69,20 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve perdas de 1,42% (US$ 1,05), a US$ 72,70 o barril.

Para a Rystad Energy, os preços do óleo continuarão a sofrer pressão até que a Opep+ reveja a decisão de aumentar a produção. Porém, a consultoria de energia ressalta que a decisão não é simples, pois manter o petróleo fora do mercado também significa ceder participação de mercado para outros produtores, incluindo os EUA. “Até que a Opep+ esclareça sua estratégia, a baixa geral persistirá”, explica em relatório.

A Capital Economics endossa a opinião da Rystad Energy sobre a Opep+ e afirma que o grupo está indeciso. “Se o fizer em sua totalidade, isso aumentaria os riscos de queda para nossa previsão de preço do petróleo abaixo do consenso no final de 2025”, menciona.

A Rystad Energy menciona que o recuo nos preços do óleo acontecem também por uma diminuição nas tensões geopolíticas. Ainda que haja uma incerteza no cenário, a situação está menos severa do que foi visto na semana passada.

Segundo o Goldman Sachs, a falta de demanda na China também é um grande problema para a depreciação do preço do petróleo, o que fez com que o grupo financeiro recuassem as expectativas. Além da queda na atividade de manufatura no país, os motoristas chineses estão adotando mais veículos elétricos, reduzindo ainda mais a demanda pela commodity.

