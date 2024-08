Petróleo fecha em queda, puxado por riscos de escalada no Oriente Médio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/08/2024 - 18:44 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo perderam parte do terreno conquistado na véspera e no início da sessão desta quinta-feira (1º), devido à situação geopolítica crítica no Oriente Médio e aos possíveis e esperados cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, em seu primeiro dia de uso como contrato de referência, recuou 1,63%, fechando a 79,52 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) – seu equivalente americano – para entrega no mesmo mês caiu 2,05%, a 76,31 dólares.

Os mercados estão preocupados com as consequências do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na quarta-feira, em Teerã, em um bombardeio atribuído a Israel pelo movimento islamista palestino e pelo Irã, que prometeu vingar sua morte.

O evento, assim como o ataque israelense na terça-feira, perto de Beirute, contra o líder militar do grupo xiita libanês Hezbollah, Fuad Shukr, geram temores de uma escalada no conflito travado há dez meses na Faixa de Gaza entre Israel – inimigo declarado do Irã – e o Hamas, apoiado por Teerã.

Este cenário levou os investidores a comprar petróleo “para se protegerem de uma escalada e represálias, que poderiam ter um efeito negativo para a produção de petróleo na região”, explicou Tamas Varga, da consultoria PVM Energy.

“O mercado está tentando avaliar se isto provocará interrupções na produção de petróleo”, explicou, por sua vez, Andy Lipow, da empresa Lipow Oil Associates, destacando que o aumento registrado na véspera “se dissipou” devido aos acontecimentos.

emb-vmt/nth/llu/dga/mvv/am