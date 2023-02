Petróleo fecha em queda, pressionado por dólar forte e alta nos estoques dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2023 - 17:33 Compartilhe

O petróleo fechou em queda nesta quarta-feira, 15, pressionado pelo dólar forte, já que aumenta a perspectiva de um Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mais hawkish, e pela alta dos estoques da commodity nos Estados Unidos. Investidores também monitoram a demanda chinesa.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março de 2023 fechou em queda de 0,59% (US$ 0,47), a US$ 78,59 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 0,23% (US$ 0,20), a US$ 85,38 o barril.

Analista da Oanda, Edward Moya observa que os preços do petróleo foram pressionados pelo rali do dólar após dados econômicos sugerirem maior aperto monetário pelo Federal Reserve. As vendas no varejo e o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiram acima do esperado pelo mercado.

Os contratos também estenderam as quedas após relatório de estoques do petróleo nos Estados Unidos apresentar aumento acentuado na semana passada. “Os dados sugerem que o Departamento de Energia (DoE) subestimou não apenas a produção doméstica diária de petróleo, mas também provavelmente subestimou as importações líquidas de petróleo bruto e superestimou as operações de refinaria”, disse Troy Vincent, analista sênior de mercado da DTN.





O petróleo chegou a operar em alta, na reta final do pregão, mas rapidamente desfez o movimento. O mercado monitora sinais de demanda na China, que apresentou crescimento nas viagens domésticas e internacionais após a reabertura, em especial de derivados como o diesel. No entanto, o TD Securities alerta que os preços do petróleo bruto “ainda têm um longo caminho a percorrer antes de serem consistentes com uma tendência de alta sustentada”.

*Com informações da Dow Jones Newswires

