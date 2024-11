Petróleo fecha em queda por aumento das reservas nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2024 - 20:09 Para compartilhar:

Os preços do petróleo recuaram, nesta quarta-feira (20), puxados por um surpreendente aumento das reservas comerciais de cru nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro fechou em queda de 0,68%, a 72,81 dólares.

Em Nova York, por sua vez, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro fechou em baixa de 0,75%, a 68,87 dólares.

“O informe semanal de reservas americanas foi díspar: o acúmulo de petróleo cru (…) e a queda precipitada da demanda de gasolina” foram elementos que incidiram no comportamento do mercado, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Na semana passada, as reservas de petróleo registraram um avanço surpreendente nos Estados Unidos.

Segundo dados publicados pela Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), as reservas comerciais de petróleo aumentaram 500.000 barris na semana encerrada em 15 de novembro, quando os analistas esperavam queda de 85.000 barris.

Este aumento se deveu, em parte, à menor atividade das refinarias, que funcionaram com 90,2% de sua capacidade frente a 91,4% na semana anterior, e a um novo aumento das importações.

Enquanto isso, o volume de produtos refinados entregues ao mercado, um indicador implícito da demanda, caiu 8% no período considerado. As entregas de gasolina em particular caíram 10%.

“O mercado recupera um pouco de calma após as perturbações geopolíticas dos últimos dias, com a situação na Rússia e na Ucrânia”, afirmou Kilduff.

Os temores relacionados com a “fragilidade (da demanda) na China” também contribuíram para a baixa dos preços, acrescentou o analista.

