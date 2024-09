Petróleo fecha em queda firme após relatos de que Arábia Saudita e Opep+ aumentarão produção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O petróleo fechou em queda firme nesta quinta-feira, 26, com possíveis aumentos de produção da commodity por parte dos seus principais exportadores eclipsando o otimismo do mercado com os estímulos anunciados pelo governo chinês.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em baixa de 2,90% (US$ 2,02), a US$ 67,67 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 2,48% (US$ 1,81), a US$ 71,09 o barril.

Notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), a Arábia Saudita e a Líbia podem aumentar suas produções de petróleo à frente derrubaram as cotações da commodity pela segunda sessão seguida, mesmo em meio a movimento de apetite a risco por conta dos estímulos à economia chinesa.

Para a Capital Economics, a decisão da Arábia Saudita e da Opep+ desloca o equilíbrio de riscos do mercado ainda mais para baixo, mas não muda a visão casa de um mercado com um pequeno crescimento no último trimestre de 2025. A casa estima que o Brent irá terminar próximo ano a US$ 70 o barril.

*Com informações da Dow Jones Newswires