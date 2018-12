Petróleo fecha em queda, em meio a temores persistentes com excesso de oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, 24, véspera de Natal, em meio a temores persistentes sobre o excesso de oferta da commodity no mundo.

O petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 6,71%, a US$ 42,53 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), o valor mais baixo desde 2016. Já o Brent para o mesmo mês recuou 6,22%, a US$ 50,47 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A queda expressiva desta segunda-feira mostra ceticismo dos investidores com o compromisso da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em manter a produção reduzida. Ao mesmo tempo, operadores já anteciparam que a produção de países que não fazem parte do cartel deve aumentar em 170 mil barris por dia no primeiro semestre de 2019.

Soma-se a esses fatores a aversão generalizada a risco, que se reflete nas quedas recentes das bolsas no mundo inteiro, criando um medo de recessão que poderia reduzir ainda mais a demanda pela commodity.

Nesta véspera de Natal, o petróleo fechou uma hora mais cedo. (Com informações da Dow Jones Newswires)