Petróleo fecha em queda em dia de dólar forte e após oscilar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 10, após um pregão de fortes oscilações. A commodity iniciou o dia em alta, fortalecida pelo apetite a risco renovado após o acordo firmado entre Estados Unidos e México, mas foi pressionada pelo dólar forte e por temores em relação à demanda global.

O petróleo WTI para julho fechou em queda de 1,35%, a US$ 53,26 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto caiu 1,58%, a US$ 62,29 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A notícia de que EUA e México firmaram um acordo, impedindo a imposição de tarifas americanas de 5% a partir desta segunda sobre importados do país vizinho, animou os investidores e, consequentemente, ativos considerados mais arriscados, como o petróleo. No entanto, o dólar fortalecido – pela mesma questão, o acordo comercial – pressionou os preços do óleo, já que ele se torna mais caro para detentores de outras moedas.

Além disso, seguem os temores em relação à demanda global pela commodity, considerando a falta de novidades em relação às tensões sino-americanas e os dados econômicos americanos divulgados na sexta-feira, que reforçam os sinais de desaceleração da economia do país. “O relatório de emprego mais fraco em meses alimentos os temores de que a economia está desacelerando”, diz a consultorias Stratas Advisors.

Além disso, segue pressionando o petróleo a declaração do fim da semana passada de que a Arábia Saudita e a Rússia estão próximas de um consenso para estender os atuais cortes na produção da Opep+ para a segunda metade deste ano.

Por outro lado, embora sem influência no pregão, o banco Société Générale divulgou um relatório no qual projeta que os preços do barril do Brent devem superar os US$ 70 no segundo semestre deste ano.

No fim do dia, os contratos futuros de petróleo bateram mínimas. Analistas do mercado citam cautela após relatos da queda de um helicóptero no topo de um prédio em Nova York, embora não exista nenhuma confirmação até o momento de eventual ataque terrorista.

Houve um atraso no encerramento do pregão de petróleo WTI para julho, mas não há informações no momento sobre os motivos para tal. (Com informações da Dow Jones Newswires)