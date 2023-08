Petróleo fecha em queda e WTI termina abaixo de US$ 80, com China e de olho nos juros dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 16:16 Compartilhe

O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira, 22, com o WTI voltando para baixo da marca psicológica de US$ 80, enquanto sinais de desaceleração da China continuam pesando no sentimento do investidor. A demanda dos Estados Unidos também virou foco de atenção, após discurso do dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reforçar perspectiva de aperto monetário, e às vésperas do simpósio do Jackson Hole, que deverá dar novos direcionamentos sobre a trajetória de juros.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 0,59% (US$ 0,48), a US$ 79,64 o barril. O petróleo Brent para o mesmo vencimento, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 0,50% (US$ 0,43), a US$ 84,03 o barril.

“Os preços do petróleo caíram, refletindo a incerteza em termos da demanda futura na China e a inquietação quanto ao impacto no consumo de petróleo dos EUA, se as taxas de juro mais elevadas persistirem por mais tempo, provocando uma desaceleração ainda maior da economia”, comentou a analista da Hargreaves Lansdown Susannah Streeter.

Nesta terça, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que o banco central norte-americano deve estar aberto à possibilidade de a economia começar a reacelerar, em vez de desacelerar.

O mercado observou ainda notícias que sugerem aumento na oferta – o que também tende a pressionar os preços da commodity.

A Reuters reportou que autoridades do Iraque e da Turquia se encontraram para discutir a retomada das exportações de petróleo através do terminal de Ceyhan, e que o Egito anunciou uma nova descoberta de petróleo no Golfo de Suez.

