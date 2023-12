Petróleo fecha em queda e Brent volta ao nível abaixo de US$ 80 o barril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 17:21 Para compartilhar:

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa, nesta quarta-feira, 27. A commodity não teve fôlego, após ganhos de mais de 2,5% nesta terça, 26, quando a cautela geopolítica influiu mais. Hoje, mesmo a fraqueza do dólar não foi suficiente para apoiar o quadro, com o Brent novamente abaixo da marca de US$ 80 o barril.

O contrato do WTI para fevereiro fechou em queda de 1,93% (US$ 1,46), em US$ 74,11 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para março caiu 1,62% (US$ 1,31), a US$ 79,54 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

No noticiário do setor, o Iraque e o Irã firmaram acordo para fortalecer relações bilaterais, com foco no mercado de energia, inclusive com o desenvolvimento de campos conjuntos de petróleo. Nesse quadro, houve espaço para correção para baixo, após ontem os contratos terem tocado máximas desde dezembro.

Economista-chefe de Mercados da Spartan Capital, Peter Cardillo mencionava ainda que o relatório semanal do American Petroleum Institute (API), que sai amanhã nos EUA, deve mostrar quadro misto no setor, o que contribuía para a falta de impulso hoje. Com isso, as tensões no Mar Vermelho, com ataques recentes de rebeldes houthis, não tiveram tanto peso nesta quarta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

