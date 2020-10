Petróleo fecha em queda de mais de 2%, à espera de produção maior e demanda menor

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda, 12, diante de notícias de retomada na oferta em alguns países. O dia, além disso, foi de menos negociações, por causa de um feriado nos Estados Unidos, enquanto o avanço da covid-19 continua a representar um risco para a atividade econômica e, consequentemente, para a demanda pelo óleo.

O petróleo WTI para novembro fechou em baixa de 2,88%, em US$ 39,43 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para dezembro recuou 2,64%, a US$ 41,72 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Na Líbia, o maior campo de produção da commodity deve ser retomado em breve, após um longo período de paralisação diante de conflitos locais. Na Noruega, uma greve que havia interrompido 8% da produção nacional terminou há alguns dias, após um acordo, e alguns analistas, como o ING, destacaram que o mercado deixou em segundo plano os efeitos do furacão Delta sobre a região do Golfo do México, com impacto menor do que o temido por alguns. A Sucden Financial, em linha similar, aponta que os temores de destruição na área diminuíram, o que abriu espaço para a baixa nos contratos.

As notícias que podem se traduzir em maior oferta surgem em contexto também de dúvidas sobre a retomada econômica, após o auge do choque com a covid-19. Hoje, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou o fato de que ocorre uma alta nos casos da doença pelo mundo, sobretudo nas Américas e na Europa. O Reino Unido anunciou um plano de novas restrições para conter a doença, mas descarta medidas mais extremas. Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) vê uma perda de fôlego na recuperação, diante dos novos casos.

