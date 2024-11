Petróleo fecha em queda de cerca de 3%, com dólar fortalecido e incertezas por Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda firme nesta segunda-feira, 11, à medida que o dólar amplia seus fortes ganhos da semana passada – ainda favorecido pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA. O arrefecimento dos receios sobre o impacto do furacão Rafael na produção offshore dos EUA também nutre o recuo da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 3,32% (US$ 2,34), a US$ 68,04 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve perdas de 2,76% (US$ 2,04), a US$ 71,83 o barril.

Os futuros do petróleo também seguem pressionados pela diminuição dos riscos geopolíticos no Oriente Médio e preocupações com a economia chinesa, depois que o principal importador de petróleo não anunciou novas medidas de estímulo, bem como pela redução dos riscos de oferta nos EUA.

“Uma presidência de Trump é vista como relativamente mais ‘bearish’ negativa para os preços para os mercados de energia”, dizem os analistas do banco ING em uma nota. “No entanto, o principal risco para essa visão é se o futuro presidente optar por aplicar rigorosamente as sanções contra o Irã”, acrescenta o ING.

Apesar de algum apoio dos executivos do segmento de petróleo e gás após a vitória de Trump, o economista do setor Phil Verleger alerta que as tarifas agressivas podem fazer com que os preços da energia caiam drasticamente nos próximos dois anos ou mais. Se Trump for bem-sucedido na adoção de tarifas de 60% sobre os produtos da China e de 10% a 50% sobre os produtos de todos os outros países, poderá haver consequências dramáticas em todas as commodities, diz Verleger.

*Com informações da Dow Jones Newswire