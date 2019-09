Petróleo fecha em queda de 6%, após Arábia Saudita restaurar oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sessão desta terça-feira em queda forte, devolvendo parte dos ganhos da véspera, em meio a especulações, posteriormente confirmadas, de restauração da oferta da Arábia Saudita.

Em Londres, na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo Brent para novembro fechou em queda de US$ 4,47 (-6,48%), a US$ 64,55. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para outubro cedeu US$ 3,56 (-5,66%), a US$ 59,34 por barril.

O petróleo já havia aberto a sessão asiática com viés de queda – primeiramente, na casa de 1% – à medida que o mercado começou a devolver a alta superior a 15% da segunda-feira. A onda de vendas veio principalmente dos especuladores, que entraram fortemente no mercado do óleo ontem.

Além disso, os rumores de que a Saudi Aramco iria restaurar a produção afetada pelo ataque à Saudi Aramco foram crescendo ao longo da sessão.

Perto do encerramento, o ministro de Energia do país, Abdulaziz bin Salman, confirmou que a oferta da commodity pelo país está se restaurando depois do ataque às instalações da Saudi Aramco. Ele reforçou ainda que o país vai manter a oferta total de petróleo aos clientes neste mês. “Voltaremos a 11 milhões de barris por dia de produção de petróleo até o fim do mês”, garantiu.

“Com capacidade restaurada até o final de setembro, haverá uma interrupção mínima no fornecimento global”, escreveu em nota a economista-chefe de commodities da Capital Economics, Caroline Bain. “Dito isso, ainda restam algumas questões importantes a serem respondidas sobre os ataques, o que pode significar que teremos que considerar um prêmio de risco permanentemente mais alto em nossas previsões de preços”, afirmou.