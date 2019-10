Petróleo fecha em queda com temor de desaceleração econômica

O petróleo fechou novamente em queda nesta quarta-feira, 2, enquanto investidores ainda temem uma desaceleração econômica após um indicador da indústria americana e também depois de uma alta acima do previsto em estoques da commodity nos Estados Unidos.

O petróleo WTI para novembro fechou em queda de 1,83%, a US$ 52,64 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo Brent para dezembro caiu 2,04%, a US$ 57,69 o barril.

Na terça-feira, o índice de atividade industrial americano medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu ao menor nível desde junho de 2009. “A queda no ISM neste mês foi particularmente impressionante, porque contrastou com o que parecia ser mais indicações positivas de outras pesquisas da indústria”, apontam analistas do Morgan Stanley.

Para eles, contudo, o cenário ainda é misto. “A forte divergência entre o ISM e outros indicadores sugere que fatores pontuais podem estar em jogo, pelo menos parcialmente”, acrescentam.

Nesta quarta, o índice das condições empresariais da região de Nova York, também elaborado pelo ISM, caiu em setembro ao menor nível em 40 meses.

A queda nos contratos futuros também se acentuou após a divulgação do relatório semanal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), que mostrou avanço nos estoques da commodity acima do esperado.