Petróleo fecha em queda com surto de coronavírus em foco

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quinta-feira, 30, em queda, com os temores em relação ao surto de coronavírus voltando a prevalecer nos mercados internacionais. Com investidores pesando eventuais impactos da epidemia sobre a economia global, o dia foi de aversão a risco, o que pesou sobre a commodity energética.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março caiu 2,23%, a US$ 52,14 o barril, e o Brent para abril recuou 2,68%, a US$ 57,33 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A quinta-feira foi marcada pelo clima de ampla cautela no exterior, o que prejudicou ativos de risco, como o petróleo.

Agentes do mercado operaram com temores em relação à disseminação do coronavírus, que já chegou a 19 países. Só na China, são 8.149 infectados e 171 mortos.

Pela tarde, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso de transmissão da doença por contato humano no país, o que acelerou as perdas dos contratos de petróleo.

Existe a perspectiva de que a doença possa impactar a economia. Nesta quinta, o JPMorgan reduziu sua projeção de crescimento econômico da China em todo o ano atual, de 5,93% anteriormente para 5,80%, com o impacto do coronavírus concentrado no primeiro trimestre.

Em relatório divulgado na quarta-feira, o banco americano destaca a escalada do coronavírus ao longo da última semana e ressalta que sua revisão foi baseada nas atuais medidas de controle e na expectativa de que a situação melhorará “de modo significativo” no início do segundo trimestre.

Fica no radar dos investidores do mercado da commodity energética, ainda, notícia da Reuters, citando fontes, de que a Arábia Saudita abriu discussão para adiantar a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de março para fevereiro, de olho na queda dos preços do petróleo em meio às preocupações com o coronavírus.