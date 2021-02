Petróleo fecha em queda com relatórios da AIE e Opep e encerra ciclo de 8 altas

Os contratos futuros mais líquidos de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, 11, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Agência Internacional de Energia (AIE) divulgarem relatórios que reforçaram a fraqueza da commodity energética. Investidores ainda embolsaram lucros, após uma série de oito sessões seguidas de ganhos acumulados do petróleo. A pandemia de coronavírus também pressiona o óleo, que não encontrou apoio mesmo com a perspectiva por estímulo fiscal nos Estados Unidos após dado fraco de pedidos de auxílio-desemprego no país.

O petróleo WTI para março encerrou a sessão com perdas de 0,75% (-US$ 0,44), a US$ 58,24 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). O Brent para abril recuou 0,54% (-US$ 0,33), a US$ 61,14 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A Opep cortou nesta quinta-feira a sua previsão de crescimento para a demanda global da commodity energética em 2021 em 110 mil barris por dia na comparação com a sua estimativa anterior, de acordo com relatório do cartel publicado nesta quinta. A AIE também reduziu sua projeção de alta para a demanda por petróleo. Além disso, a entidade ainda elevou a estimativa para a oferta do óleo fora da Opep+, o que pesou sobre os contratos da commodity.

“As condições da demanda continuam a ser uma fonte de preocupação para o mercado no momento, já que a recente tendência de alta parece fortemente dependente de uma recuperação estável da economia durante o ano que vem”, disse à Dow Jones Newswires o gerente de pesquisa e análise global da Schneider Electric, Robbie Fraser.

A perspectiva por mais estímulos fiscais nos EUA não ajudou a animar investidores. Nesta quinta, a presidente da Câmara dos Representantes do país, Nancy Pelosi, disse que espera entregar a proposta do pacote fiscal ao Senado até o fim de fevereiro, e ainda afirmou ter esperança de que o texto seja sancionado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, até o meio de março.

Ainda pressionando o petróleo, o noticiário da pandemia de covid-19 esteve no radar do mercado. A Alemanha retomou os controles fronteiriços com a Áustria e a República Tcheca pelo alto número de infectados nos dois países, enquanto a Irlanda deve estender seu bloqueio nacional, segundo o primeiro-ministro do país, Micheál Martin.

Em contrapartida, o número de hospitalizações por covid-19 nos EUA reduziu para o menor nível dos últimos três meses, de acordo com o The Wall Street Journal.

*Com informações da Dow Jones Newswires

