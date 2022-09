Petróleo fecha em queda, com mercado digerindo Opep+ e preocupações com demanda

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 17:22 Compartilhe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 6, enquanto o mercado ainda digere a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de cortar a produção de petróleo em 100 mil barris por dia (bpd). Além disso, o óleo foi pressionado pelo fortalecimento do dólar e por preocupações renovadas do lado da demanda.







Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI para outubro caiu 0,01%, ou US$ 0,01, a US$ 86,88. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para novembro fechou com queda de 3,04%, ou US$ 2,91, a US$ 92,83.

O governo da China informou nesta terça-feira que os preços do combustível serão elevados no país, em linha com “recentes mudanças nos preços no mercado internacional”.

Em comunicado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento de Reforma (NDRC, na sigla em inglês) afirma que os preços da gasolina padrão subirão 190 yuans por tonelada, enquanto os do diesel terão alta de 185 yuans por tonelada.

“A demanda da China está desmoronando sob o peso das paralisações por causa da covid-19”, diz Bob Yawger da Mizuho.

Após o feriado da segunda-feira nos Estados Unidos, operadores tiveram a chance de reagir à decisão da Opep+ nesta terça. “Em termos de sinalização, o movimento é importante, pois indica que a Opep+ está observando a demanda de perto e está tentando gerenciar a oferta para manter um piso nos preços do petróleo”, disse Noah Barrett, analista de pesquisa de energia e serviços públicos da Janus Henderson Investors.

*Com informações da Dow Jones Newswires