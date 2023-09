Petróleo fecha em queda após fortes ganhos recentes, mas mercado apertado limita perdas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 15:53 Compartilhe

O petróleo fechou em leve queda, em sessão volátil, após ter registrado fortes ganhos na semana passada. Ainda assim, o barril do Brent se manteve acima da marca de US$ 90, em um cenário de mercado apertado, que poderá sustentar o preço do petróleo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 0,25% (US$ 0,22), a US$ 87,29 o barril, enquanto o Brent para o novembro negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em baixa de 0,01% (US$ 0,01), a US$ 90,64o barril.

Segundo o analista Edward Moya, da Oanda, ainda sim com a volatilidade de hoje os preços permaneceram perto das máximas deste ano, com investidores aguardando drivers relevantes marcados para esta semana, incluindo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e novidades sobre a possível greve de montadoras dos Estados Unidos.

“A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) basicamente garantiu que o mercado petrolífero permanecerá apertado durante o resto do ano, o que significa que qualquer manchete de abrandamento da demanda apenas produzirá oportunidades de compra. A menos que a economia global sofra uma grave guinada para pior, os preços do petróleo parecem que vão continuar elevados”.

Já para a Navellier, há rumores de que a Arábia Saudita pretende atuar para levar os preços do petróleo para US$ 100 o barril, em meio a sinais de aperto do mercado da commodity pelo lado da oferta.

No radar de investidores está a notícia da Reuters de que a gigante Saudi Aramco notificou cinco compradores da commodity do norte da Ásia indicando que irá fornecer volumes contratuais totais de petróleo bruto em outubro, disseram fontes, apesar dos cortes voluntários prolongados de produção prometidos pelo país anunciados na semana passada.

