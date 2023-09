Petróleo fecha em queda após Fed manter juros, mas sinalizar chance de novo aumento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 16:09 Compartilhe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quarta, 20, aprofundando as perdas após a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que sinalizou que o ciclo de aperto das taxas de juros pode ainda não ter acabado, enquanto as projeções traçadas para 2024 sugerem um alívio mais brando. O BC americano manteve a taxa de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,5% no encontro de hoje.

O contrato do barril do WTI para novembro fechou em baixa 0,91%, a US$ 89,66 na New York Mercantile Exchange (Nymex). O contrato do Brent para igual mês perdeu 0,86%, a US$ 93,53, na Intercontinental Exchange (ICE).

Mais cedo, os contratos cederam após uma reação instável aos dados que mostraram queda acima da esperada dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. O movimento se intensificou após a decisão do Fed, que manteve juros, mas mostrou expectativa de 12 dirigigentes de mais uma elevação este ano no gráfico de pontos.

Também nos radar, os EUA recuaram em algumas ações destinadas a impedir os embarques de petróleo do Irã enquanto Washington e Teerã conduziam negociações que levaram à libertação de cinco americanos na segunda-feira, de acordo com atuais e ex-funcionários dos EUA.

O regresso dos prisioneiros aos EUA também se segue a meses de aumento dos embarques de petróleo iraniano, incluindo para a China, o maior comprador do Irã, já que Washington optou por não aplicar agressivamente o regime de sanções internacionais, segundo afirmaram à agência Dow Jones pessoas familiarizadas com o assunto.

