Petróleo fecha em queda após duas altas consecutivas

As cotações do petróleo cederam nesta terça-feira (14), com os especuladores se posicionando para uma possível queda após a recente disparada dos preços e a incerteza associada ao retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 1,35% e voltou a ficar abaixo dos 80 dólares, fechando em 79,92 dólares.

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro perdeu 1,67% e fechou em 77,50 dólares.

“O mercado teve uma alta de vários dias (…) e os preços subiram muito em pouco tempo”, observou Robert Yawger, da Mizuho USA, em entrevista à AFP.

As cotações se valorizaram especialmente na sexta-feira, após o anúncio de novas sanções de Washington e Londres contra o setor petrolífero russo. A notícia fez o Brent ultrapassar os 80 dólares no fechamento.

Mas houve um “reposicionamento” dos especuladores para baixo nesta terça-feira, explicou Yawger.

O mercado se pergunta se Trump “colocará em prática as sanções adotadas pelo governo de [Joe] Biden”, comentaram os analistas do Commerzbank.

Segundo Bjarne Schieldrop, analista da consultoria SEB, “essas sanções operacionais” poderiam representar uma vantagem para as negociações de paz na Ucrânia.

Trump assumirá a presidência em 20 de janeiro.

Os operadores aguardam o relatório semanal de reservas da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), que será publicado nesta quarta-feira.

Os analistas esperam uma redução de cerca de 850 mil barris, conforme o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

