Petróleo fecha em leve baixa com realização de ganhos

O petróleo fechou em baixa na sessão desta segunda-feira, 19, com os investidores se aproveitando da cautela nos mercados para realizar ganhos da sessão anterior.

Na sexta-feira, a commodity teve ganho de quase 2%, apoiada por expectativas de aumento da demanda, que diminuíram os temores com os efeitos do aumento da produção nos Estados Unidos.

Com poucas notícias do setor, os investidores aproveitaram a onda de incerteza para embolsar os ganhos. Na Nymex, em Nova York, o petróleo WTI para maio fechou em queda de US$ 0,28 (-0,45%), a US$ 62,13 o barril. Já na ICE, em Londres, o Brent também para o mesmo mês fechou em baixa de US$ 0,16 (-0,24%), a US$ 66,05 por barril.

No cenário macroeconômico, a expectativa em torno da fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, à imprensa após a reunião de política monetária da instituição, na quarta-feira, conferiu incerteza generalizada nos mercados nesta sessão.

Além disso, no noticiário do setor, o governo dos Estados Unidos proibiu cidadãos e instituições do país de utilizarem a moeda digital da Venezuela, o chamado petro, que é lastreado nas reservas de petróleo e gás locais.