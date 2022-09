Petróleo fecha em leve alta, mas cai 6% na semana

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 16:19 Compartilhe

Os contratos do petróleo tiveram leve alta no mercado futuro nesta sessão, mas acumularam perdas de 6% na semana. As negociações de hoje se deram na esteira da proposta do G7 de impor um teto ao preço do petróleo russo e à espera da reunião ministerial da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), na próxima segunda-feira, 05.

O petróleo WTI para outubro terminou com ganho de 0,30% (US$ 0,26), a US$ 86,87 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro avançou 0,71% (US$ 0,66), a US$ 93,02 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na semana, o WTI registrou queda de 6,65% e o Brent caiu 6,04%.

Ainda que sem detalhes, o G7 confirmou sua intenção de implementar um limite de preços ao petróleo russo, com o objetivo de reduzir a fonte de receitas ao país. A Casa Branca avalia que a medida irá reduzir “significativa” a receita de Moscou e irá manter um fluxo de petróleo barato nos mercados globais. Secretária do Tesouro, Janet Yellen elogiou a decisão e afirmou que esta será uma ferramenta também para o combate à alta inflação.

Em relatório, ao analisar a proposta do G7, a Capital Economics afirmou que, por ora, mantém a previsão do barril de Brent a US$ 100 ao fim do ano.

No comunicado, o grupo das sete maiores economias do mundo pediram que a Opep siga elevando sua produção. O cartel deve se reunir a aliados na segunda-feira.

Esteve ainda no radar o anúncio pela Gazprom de que o transporte de gás pelo Nord Stream 1 ficará interrompido, por conta de um vazamento de óleo, e só será retomado após o conserto – que ainda não tem data definida.

Nos Estados Unidos, o número de poços e plataformas de petróleo em atividade caiu 9 na semana, a 596, informou a Baker Hughes, companhia que presta serviços ao setor.