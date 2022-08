Petróleo fecha em leve alta, após uma sessão volátil e dólar forte

Estadão Conteúdo 19/08/2022 - 16:26 Compartilhe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 19, em uma sessão marcada pela volatilidade. O óleo foi pressionado, em grande parte do dia, pelo fortalecimento do dólar ante rivais, em meio à maior busca por segurança antes do simpósio de Jackson Hole.

O petróleo WTI para outubro, contrato mais líquido, fechou em alta de 0,37% (US$ 0,33), a US$ 90,44 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No entanto, na semana, houve queda de 1,79%. Já o Brent, na Intercontinental Exchange (ICE), para o mesmo mês subiu 0,13% (US$ 0,13), a US$ 96,72 o barril, com queda semanal de 1,46%.

O óleo caiu em grande parte da sessão à medida que o dólar se valorizou com mais força, reduzindo a atratividade da commodity. Investidores ainda digerem as fortes quedas nos estoques de petróleo e gasolina dos EUA. Os dados mostram “uma demanda robusta”, disse Manish Raj, diretor financeiro da Velandera Energy Partners. “O relatório da próxima semana será observado de perto para ver se a sólida demanda desta semana foi apenas uma anomalia ou a nova norma. Enquanto isso, o acordo nuclear com o Irã parece estar “preso no vácuo, esmagando as esperanças de suprimentos adicionais”, completa Raj.

Economista da Oanda Craig Erlam destaca, porém, que as negociações nucleares do Irã ainda não entraram em colapso, o que continua sendo um potencial negativo para os preços do petróleo “Podemos estar vendo os preços do petróleo se estabilizando em torno desses níveis, com o Brent pairando acima de US$ 92 e o WTI instável em torno de US$ 90”, destacou.

Para a Capital Economics, pode haver notícias sobre as negociações entre o Irã e o Ocidente sobre um acordo nuclear revisado, na próxima semana. “Se um acordo fosse alcançado, a produção e as exportações do Irã provavelmente aumentariam rapidamente e revisaríamos nossa previsão de preço do petróleo de acordo”, prevê, em relatório enviado a clientes.

