Petróleo fecha em leve alta após operar em baixa ao longo do dia, com cautela por Jackson Hole

Os preços do petróleo fecharam em alta modesta nesta quinta-feira, 24, após operar em baixa na maior parte do dia, em meio a preocupações contínuas com a demanda global. A iminência do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, amanhã, inspira cautela no mercado, que aguarda novas sinalizações sobre os próximos passos da trajetória de juros dos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou com ganhos de 0,20% (US$ 0,16), a US$ 79,05 o barril. O petróleo Brent para o mesmo vencimento, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 0,17% (US$ 0,15), a US$ 83,36 o barril.

A cotação entrou em território positivo apenas na reta final do pregão. “O petróleo vai oscilar até descobrirmos se Powell está pronto para sinalizar que o fim do aperto monetário está provavelmente muito próximo”, disse a Oanda, em nota. “A economia está esfriando constantemente e isso pode ficar muito pior se o presidente do Fed, Powell, seguir o roteiro hawkish em Jackson Hole”. A perspectiva de taxas de juros restritivas por mais tempo tende a pesar sobre mercado de petróleo, à medida que implicam na desaceleração do consumo.

A CMC Markets destacou que a notícia da Bloomberg de que os EUA estão em negociações com a Venezuela para possivelmente suspender as sanções no país sul-americano também ajudou a conter ganhos, já que pode fazer crescer o escoamento do petróleo venezuelano, aumentando assim a oferta global.

Os investidores acompanharam ainda os números de exportações de petróleo da Arábia Saudita, com queda de 38,3% em junho na comparação anual, na esteira da sua decisão de cortar produção em esforço para apoiar o óleo.

Entre outros destaques do setor de energia, a Reuters reportou que trabalhadores de planta de gás natural liquefeito (GNL) da Chevron na Austrália autorizaram os sindicatos a convocar greves. O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que os subsídios aos combustíveis fósseis atingiram um recorde de US$ 7 trilhões em 2022, um aumento de US$ 2 trilhões nos dois anos anteriores.

