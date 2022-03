Petróleo fecha em forte alta com Rússia em foco, mesmo após AIE liberar estoques

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta forte, nesta terça-feira, 1º. Os contratos já subiam com força pela manhã, diante da cautela com o avanço militar da Rússia na Ucrânia, mas estenderam os ganhos após a Agência Internacional de Energia (AIE) anunciar a liberação de estoques, em reação dos mercados que sinalizou que o passo pode ter sido insuficiente no quadro atual para conter o avanço da commodity.

O petróleo WTI para abril fechou em alta de 8,03% (US$ 7,69), a US$ 103,41 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para maio avançou 7,15% (US$ 7,00), a US$ 104,97 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

As forças russas avançaram por cidades na região leste da Ucrânia e bombardearam locais da capital, Kiev. No Parlamento Europeu, houve críticas em sessão especial sobre o caso à postura de Moscou, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que as sanções já em vigor dificultam a tarefa russa para modernizar também seu setor de energia, entre outras punições econômicas.

Segundo à Bloomberg, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) revisou em baixa sua previsão para o superávit no mercado de trabalho, nesta semana, a Opep+ se reúne e, segundo várias fontes citadas na imprensa internacional, deve manter o acordo de aumentar a oferta em 400 mil barris por dia.

Também hoje, a AIE anunciou a liberação de 60 milhões de barris de estoques, a fim de apoiar a oferta. Segundo o grupo, isso corresponde a 4% de toda a reserva dos 31 países que compõem a AIE. A Casa Branca ainda disse que a agência considera novas liberações de reservas emergenciais, caso seja necessário.

A reação nos mercados, porém, foi com os contratos ampliando ganhos à tarde. A Rystad Energy afirma que os mercados estão atentos aos riscos à oferta, conforme o conflito na Ucrânia se exacerba. Ainda antes do anúncio da AIE, a consultoria considerava em relatório que caso a agência liberasse reservas isso não deveria afetar a decisão da Opep+ nesta semana de seguir com o aumento gradual em sua oferta.

