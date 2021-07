Petróleo fecha em forte alta, com expectativa por aumento cauteloso na produção

O petróleo fechou com fortes ganhos nesta quinta-feira, 1º, apoiado na expectativa de investidores pela reunião do comitê ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). O mercado espera por um aumento cauteloso na produção do cartel, diante de possíveis impactos da cepa Delta do coronavírus sobre a demanda. O encontro, no entanto, foi postergado para amanhã, segundo a Reuters, o que fez com que os contratos reduzissem alta perto do fim da sessão.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para agosto encerrou o dia com ganhos de 2,40% (+US$ 1,76) na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 75,23. Já o do Brent para setembro subiu 1,63% (+US$ 1,22), a US$ 75,84, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os preços da commodity subiram à medida que o mercado esperou por um aumento de cerca de 2 milhões de barris por dia (bpd) na produção da Opep+ entre agosto e dezembro, com uma elevação mensal inferior a 500 mil bpd, segundo explica a Rystad Energy, em relatório enviado a clientes. De acordo com a consultoria, é esperado um aumento de cerca de 3 milhões de bpd na demanda global de petróleo até o fim do verão no hemisfério norte, em setembro.

Presidente da conferência ministerial da Opep, Pedro Azevedo afirmou que o cenário para o mercado de petróleo no restante de 2021 é positivo e deve registrar uma recuperação na demanda global de 6 milhões de bpd até o fim do ano.

Diante da expectativa pela decisão da Opep+ sobre o provável relaxamento nos cortes à produção do cartel, relatos de que a entidade decidiu postergar a reunião do comitê ministerial para amanhã, segundo noticiou a Reuters, provocou leve moderação na alta do petróleo durante os últimos minutos da sessão.

