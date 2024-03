Petróleo fecha em baixa devido a aumento de reservas nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/03/2024 - 18:50 Para compartilhar:

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (27), reagindo a um aumento inesperado das reservas de cru nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 0,18%, a 86,09 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, registrou perda de 0,33%, a 81,35 dólares.

No entanto, a queda dos preços foi limitada porque os dados oficiais da Agência de Informação sobre Energia (EIA) acabaram sendo menos catastróficos para a demanda do que os publicados anteriormente pelo Instituto Americano do Petróleo (API), explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

A EIA informou, nesta quarta-feira, que as reservas semanais de cru tinham aumentado em 3,2 milhões de barris na semana encerrada em 22 de março, enquanto analistas esperavam queda de um milhão de barris.

Na terça-feira, no entanto, o API estimou que as reservas de petróleo comercial americano haviam aumentado em 9,3 milhões de barris.

“O relatório de inventários da EIA foi muito mais construtivo para o mercado que o do API, embora o aumento dos inventários tenha pressionado os preços”, disse Lipow.

As reservas de gasolina também aumentaram na semana passada em 1,3 milhão de barris, enquanto a previsão média do mercado era de uma queda de 1,7 milhão.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados na aliança Opep+ vão celebrar a reunião técnica de seu Comitê Ministerial Conjunto de Vigilância (JMMC) em 3 de abril.

