Petróleo fecha em baixa, com impasse de reunião da Opep+ sobre cortes na produção

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, 4, em sessão com intensa expectativa pelas tratativas na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que tende a definir os rumos da oferta da commodity nos próximos meses. O impacto da covid-19 na economia global, com o avanço de casos e na vacinação, também foi observado. Além disso, as tensões no Oriente Médio, em especial com os rumos do Irã, tiveram impacto nos preços.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para fevereiro caiu 1,85%, a US$ 47,62 o barril. Já o Brent para março também recuou, 1,37%, a US$ 51,09 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A Opep+ tem de decidir se manterá os cortes de produção em 7,2 milhões de barris por dia (bpd) em fevereiro ou se os reduzirá em mais 500 mil bpd. “A Rússia parece apoiar uma maior flexibilização dos cortes, enquanto a Arábia Saudita provavelmente está interessada em uma abordagem mais prudente”, avalia o ING. O impasse levou a uma baixa no preço do barril, enquanto a reunião foi estendida para a terça, segundo a Reuters.

A covid-19 segue oferecendo riscos negativos, especialmente com a cepa mais recente do vírus, mais contagiosa. O secretário-geral da Opep comentou no fim de semana que as perspectivas para o primeiro semestre do ano são mistas e que há muitos riscos de queda. Por outro lado, a expectativa pela vacinação oferece esperanças na retomada e limita as quedas. O ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, disse que a vacinação será importante para o mercado de petróleo, mas que a demanda pela commodity ainda está muito abaixo do nível pré-pandemia.

O petróleo chegou a se valorizar no começo da sessão, apoiado por uma menor cautela do mercado, ajudada pelos índices gerentes de preços (PMI) da indústria divulgados na Europa. Outro fator que levou à alta foi a tensão no Irã, que anunciou nesta segunda o enriquecimento de urânio a 20%, e apreendeu um navio da Coreia do Sul. As tratativas pelo desenvolvimento nuclear iraniano são observadas com atenção pelo mercado, uma vez que há a possibilidade do governo de Joe Biden retornar a um acordo com o país persa, o que poderia aumentar a oferta no mercado de petróleo.

Os últimos dias de Donald Trump no cargo são observados com atenção pelas possíveis ações quanto ao Irã. O ano de 2021 contará ainda com eleições presidenciais no país persa, que podem determinar as futuras relações do país no cenário internacional.

