Petróleo fecha em baixa, com cautela sobre economia dos EUA em foco após ata do Fed e dados

O petróleo fechou em queda pela terceira sessão consecutiva, com o WTI abaixo dos US$ 80. O movimento ocorreu em meio à valorização do dólar e à cautela global conforme os mercados ponderam sobre a trajetória de juros dos EUA após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e série de dados fortes.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em baixa de 1,84% (-US$ 1,61), a US$ 79,38 o barril. O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 1,69% (US$ 1,44), a US$ 83,45 o barril.

O petróleo operou em alta na madrugada, mas entrou em território negativo conforme cresceu a aversão a risco. À tarde, a ata do Fed fez a commodity acelerarem as perdas, derrubando o WTI para a faixa dos US$ 79.

O documento indicou que as próximas decisões vão depender do que mostrarão os dados por vir, de acordo com a Capital Economics. Dirigentes ponderaram, durante a reunião de política monetária julho, que era necessário considerar o risco de “sobreaperto” monetário contra o de aperto insuficiente.

Mais cedo, o mercado observou divulgação de dados de construções de moradias e de produção industrial nos EUA, ambos com leituras maiores que o esperado.

Já os dados do DoE dos Estados Unidos deram sinalizações tanto otimistas (bullish) como pessimistas (bearish) para o preço do petróleo, na avaliação do analista da Oanda Edward Moya. O departamento indicou que os estoques americanos de petróleo caíram bem mais que o previsto, mas a produção média diária do óleo subiu e a queda nos estoques de gasolina ficou aquém do esperado.

Em foco, as importações chinesas de petróleo iraniano sancionado chegaram ao nível mais alto em pelo menos 10 anos, reportou a Bloomberg citando dados da Kpler.

As exportações da Arábia Saudita caíram ao menor nível em 21 meses em junho, segundo o relatório Jodi.

