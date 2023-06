Petróleo fecha em baixa, com cautela por economia global e pressionado por dólar fortalecido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 16:15 Compartilhe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira, 23, em uma sessão na qual indicadores abaixo do esperado por analistas alimentaram o pessimismo com o quadro da economia global. Na Europa, índices de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) deram um panorama de desaceleração da economia, o que pode levar a uma recessão, o que teria importante peso na demanda da commodity. Além disso, cotado em dólar, o petróleo foi pressionado pelo avanço da moeda americana ante rivais.

O contrato WTI para agosto fechou em baixa de 0,50% (US$ 0,35), em US$ 69,16 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês recuou 0,46% (US$ 0,34), a US$ 74,01 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o WTI caiu 3,85% e o Brent, 3,40%.

Hoje, foi anunciado que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA caiu seis na semana, a 546, de acordo com informações da Baker Hughes, empresa que presta serviços ao setor.

Para o Julius Baer, o mercado de petróleo permanece surpreendentemente calmo, com os preços sendo negociados em torno de US$ 75 por barril nas últimas semanas. A narrativa de aperto na oferta devido ao consumo crescente permanece sob escrutínio e silencia as vozes otimistas, avalia. Embora os riscos de recessão, ou pelo menos um arrefecimento do superaquecimento de algumas partes, ainda apareçam, essas preocupações parecem um pouco menos emocionais do que no início deste ano, quando a turbulência bancária chamou a atenção dos mercados, pondera o banco.

O Julius Baer acredita que as nações petrolíferas e especialmente a Arábia Saudita provavelmente permanecerão nervosas com os atuais níveis de preço. “O humor do mercado parece bastante pessimista e garante riscos de reversão. Vemos razões pelas quais as coisas podem se tornar mais voláteis daqui para frente. Para corresponder às tendências fundamentais, reduzimos nossa meta de curto prazo para US$ 75 por barril”, conclui.

Nas notícias corporativas, a Eni e a Var Energi vão adquirir os negócios globais e noruegueses do Neptune Energy Group por cerca de US$ 4,9 bilhões. O acordo apoia a meta da Eni de aumentar sua participação na produção de gás natural para 60%, afirmou a empresa italiana.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias