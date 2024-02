Petróleo fecha em baixa após ampliação inesperada de estoque nos EUA ofuscar tensão geopolítica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 17:39 Para compartilhar:

Os contratos futuros mais líquidos do petróleo fecharam em queda, com o WTI interrompendo sete sessões seguidas de ganhos, após a divulgação de dados mostrando ampliação além do esperado nos estoques nos EUA na semana passada. Os contratos reverteram leve avanço de mais cedo, derivado das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange, o contrato do WTI para março cedeu 1,58% (US$1,23), a US$ 76,64 por barril, interrompendo sete sessões de alta. Mais cedo, o contrato chegou a cravar US$ 78,77 na máxima intradiária mais cedo. Na Intercontinental Exchange Futures (ICE), o Brent para abril recuou 1,41% (US$ 1,17), aos US$ 81,61 o barril, ante a máxima de US$ 83,60 o barril.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 12,018 milhões de barris, a 439,45 milhões de barris, na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam avanço menor, de 2,8 milhões. Os estoques de gasolina, contudo, caíram 3,658 milhões de barris, a 247,33 milhões de barris, enquanto a projeção era de recuo de 1 milhão de barris.

O levantamento ofuscou as tensões geopolíticas que deram impulso inicial à commodity nesta quarta-feira. No Irã, explosões atingiram um duto de gás natural na manhã desta quarta-feira, 14. O gestor do centro de controle da rede de gás do país, Saeed Aghli, disse à emissora estatal de televisão que houve “sabotagem e terrorismo”, segundo a Associated Press.

Já Israel lançou ataques aéreos no Líbano em reação aos foguetes disparados contra o norte do território israelense que mataram uma pessoa e feriram pelo menos outras sete.

