Petróleo fecha em baixa após altas dos juros na Europa

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, após uma nova alta dos juros em Noruega, Turquia, Suíça e Reino Unido, que fez ressurgir os temores de recessão mundial e queda da demanda de óleo bruto.

O barril do Brent para entrega em agosto caiu 3,86%, aos US$ 74,14, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês caiu 4,16%, aos US$ 69,51.

“Parece que os investidores em energia estão se concentrando nas mensagens agressivas do Federal Reserve e de outros bancos centrais” para lutar contra a inflação, mais do que nos estoques semanais dos Estados Unidos, que oferecem uma perspectiva “relativamente otimista” para o petróleo bruto, resumiu Edward Moya, da Oanda.

“O medo crescente de que a demanda de energia possa diminuir, tendo em vista o aumento surpreendente dos juros do Banco da Inglaterra e a retórica belicista do Fed, levaram o WTI para menos de US$ 70”, ressaltou Bart Melek, da TD Securities.

Com a rodada de aumentos das taxas, “crescem os temores de recessão”, acrescentou Tamas Varga, da PVM Energy. Os aumentos dos juros tendem a desaquecer a demanda, ao encarecerem o crédito para o consumo e investimento.

