Petróleo fecha em baixa à espera de novos sinais sobre inflação nos EUA

Os preços do petróleo oscilaram nesta sexta-feira (14), mas fecharam em baixa, em busca de sinais favoráveis do lado da demanda e aguardando novos dados sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto terminou com uma ligeira queda de 0,15%, a 82,62 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho caiu 0,21%, a 78,45 dólares.

“Os preços oscilaram muito”, resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group. Os valores mudaram de tendência, para baixo, após a publicação do índice de confiança dos consumidores.

A confiança dos consumidores voltou a cair em junho nos Estados Unidos, em meio a preocupações sobre o poder aquisitivo após um aumento da inflação no início do ano.

O índice caiu 5,1% em relação a maio, para 65,6 pontos, de acordo com a estimativa preliminar da Universidade de Michigan publicada nesta sexta-feira. Este dado decepcionou os analistas que esperavam uma queda menor, para 71,5 pontos, segundo o consenso reunido pelo Market Watch.

“O mercado continua focado na inflação e no Fed”, o banco central dos EUA, apontou Flynn, referindo-se à política de taxas de juros altas para conter o aumento dos preços.

Taxas altas encarecem o crédito e reduzem o consumo e o investimento, o que reduz a pressão sobre os preços. Se as taxas caírem, a demanda, incluindo a de petróleo, deve aumentar.

Além disso, o dólar se fortaleceu 0,31% em relação ao euro nesta sexta-feira, e isso encarece o barril de petróleo, que é cotado na moeda americana.

