Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, com as preocupações relacionadas à demanda ressurgindo, antes de uma semana intensa de decisões monetárias por bancos centrais.

O barril do Brent para agosto caiu 1,54%, aos 74,79 dólares, e o WTI para julho, 1,57%, aos 70,17 dólares.

John Kilduff, da Again Capital, destacou a esperança frustrada de recuperação da demanda na China. “Havia um otimismo quanto à recuperação após o levantamento das restrições ligadas à Covid-19, mas ela não correspondeu às expectativas.”

