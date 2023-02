Petróleo fecha em alta, em meio a perspectivas positivas para a demanda global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 17:38 Compartilhe

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 8, diante de sinais de aquecimento da demanda global pela commodity. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em alta de 1,72% (US$ 1,33), a US$ 78,47 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 1,67% (US$ 1,40), a US$ 85,09 o barril.





O avanço dos preços reflete um “otimismo” dos investidores de que o cenário econômico global não deve ser derrubado pelo aperto monetário de bancos centrais, aponta Edward Moya, analista da Oanda. Para ele, o mercado de petróleo permanecerá em equilíbrio no curto prazo, mas o balanço de riscos sugerem “claramente” uma tendência positiva às cotações.

Além disso, o analista acredita que a situação da demanda global indica melhora. Nesta quarta, o representante do Irã na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Afshin Javan, afirmou que os preços globais do petróleo devem crescer no segundo semestre, à medida que a demanda chinesa se recupera.

Investidores também acompanharam a divulgação do relatório de estoques de petróleo nos Estados Unidos, apresentando crescimento acima do esperado. Após os dados, os contratos da commodity chegaram a registrar redução nos ganhos, contudo recuperaram o fôlego ao longo da tarde.





Na sessão desta quarta, o petróleo chegou a ser beneficiado pelo dólar enfraquecido, embora o movimento no câmbio tenha sido parcialmente revertido.

No noticiário desta quarta, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, afirmou que o país já fechou a venda de volumes de derivados de petróleo com previsão de entrega neste mês, apesar dos embargos da União Europeia.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias