Petróleo fecha em alta em meio a otimismo com comércio mundial

Os contratos futuros de petróleo encerraram em alta o pregão desta segunda-feira, 23, suportados pelo otimismo de investidores com o comércio mundial, renovado desde que a China anunciou cortes de tarifas.

O petróleo WTI para fevereiro fechou em alta de 0,13%, a US$ 60,52 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para o mesmo mês subiu 0,38%, a US$ 66,39 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Apesar do baixo volume de negociações nesta segunda-feira, com os mercados internacionais já entrando no clima das festas de fim de ano, os principais contratos de petróleo encontraram espaço para ganhos. A alta vem na esteira do otimismo de investidores em torno do comércio mundial, o que tende a favorecer a demanda pela commodity energética, dando força às cotações.

O bom humor foi renovado após a China anunciar que cortará tarifas de importação sobre diversos produtos, incluindo carne de porco, suco de laranja, farmacêuticos e bens de alta tecnologia, com extensão válida a partir de 1º de janeiro de 2020 para todos os parceiros comerciais, incluindo os Estados Unidos. A notícia vem no momento em que EUA e China tentam concluir a “fase 1” do acordo comercial bilateral, e, portanto, reforça certo bom humor na seara do comércio internacional.

Ainda assim, os ganhos são contidos por notícias específicas do setor. A Arábia Saudita e o Kuwait devem resolver, nesta semana, uma disputa que já leva cinco anos sobre campos de petróleo em um território compartilhado. De acordo com o Wall Street Journal, a depender do que for resolvido, pode-se abrir caminho para que meio milhão de barris de petróleo por dia retornem aos mercados internacionais. A alta na oferta tende a pressionar as cotações.