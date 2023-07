Petróleo fecha em alta, em dia volátil com mercados restringindo produção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 16:25 Compartilhe

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, 20, após sessão marcada pela volatilidade. A commodity foi influenciada pela expectativa de corte de oferta nos EUA, depois que o Senado americano aprovou uma medida para impedir a venda dos estoques de emergência do país para a China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 0,48% (US$ 0,36), a US$ 75,65 o barril, enquanto o Brent para igual mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 0,23% (US$ 0,18), a US$ 79,64 o barril.

A commodity abriu o dia em alta, ancorada nos dados divulgados ontem que apontam para um estoque em declínio nos EUA. A valorização do dólar durante a sessão, no entanto, restringiu o impulso do petróleo, que chegou a operar no negativo durante o pregão.

Paralelo a isto, China e Arábia Saudita vêm fazendo esforços para manter o mercado de petróleo apertado, isto é, com mais demanda do que oferta, aponta o analista da corretora Exness, Wael Makarem. “Do lado da demanda, no entanto, a recuperação econômica chinesa permanece mais branda do que o esperado anteriormente e pode continuar pesando nas expectativas”, pondera.

*Com informações da Dow Jones Newswires

