Petróleo fecha em alta, em dia de otimismo por acordo EUA-China e baixa liquidez

Os contratos futuros de petróleo encerram a sessão desta quinta-feira, 26, em alta, reagindo ao otimismo nos mercados internacionais em torno da assinatura do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Ainda assim, o dia foi de baixa liquidez, com investidores já reduzindo suas negociações com o fim de ano em vista.

Assim, na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para fevereiro do WTI fechou em alta de 0,93% (+US$ 0,57), a US$ 61,68 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para março subiu 0,91% (+US$ 0,60), a US$ 66,76 o barril.

Investidores operaram em clima de otimismo ao longo do dia, com boas expectativas para o acordo comercial EUA-China. No feriado de Natal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres que deve haver uma cerimônia para a assinatura do entendimento, que agora estaria aguardando, apenas, ajustes finais de tradução.

Um pacto entre as duas maiores potências do mundo, no entendimento de diversos analistas, tende a conter a desaceleração da economia global e, assim, aumentar a demanda pela commodity energética, dando força às suas cotações.

O clima positivo para o comércio deixou em segundo plano, ao menos por ora, a notícia veiculada ontem de que Arábia Saudita e Kuwait chegaram a um acordo para retomar a produção de petróleo em uma área compartilhada, encerrando uma disputa de mais de cinco anos.

A volta da produção na chamada “zona neutra” deve significar um aumento da oferta do óleo no mercado, apesar de os dois países envolvidos já terem garantido que a retomada não significará quebra no pacto de cortes de produção assumido junto à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).