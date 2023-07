Petróleo fecha em alta e acumula salto de mais de 4% na semana, a quinta consecutiva de ganhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 16:41 Compartilhe

Os contratos mais líquidos do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 28, com virada na reta final da sessão, após circular a notícia de que a gigante estatal russa de energia Rosneft Oil fechou um dos seus maiores acordos de venda de produção em anos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 0,61% (US$ 0,49), a US$ 80,58 o barril. O Brent para igual mês avançou 0,89%, a US$ 84,99, na Intercontinental Exchange (ICE). Na semana, a alta do WTI foi de 4,55% e a do Brent, de 4,83%, no quinto ganho semanal consecutivo. O barril do Brent para outubro, agora o mais líquido, subiu 0,73% hoje, a US$ 84,41.

O preço operou em território negativo ao longo do dia, a despeito da baixa do dólar após índice de gastos com consumo (PCE, indicador de inflação preferido do Federal Reserve) e dado de sentimento do consumidor, e de anúncio de estímulos na China.

O WTI passou a subir e o Brent acelerou ganhos por volta das 15h, após o Wall Street Journal reportar que a Rosneft Oil concluiu nas últimas semanas uma de suas maiores licitações, fechando acordo para vender uma parte significativa de sua produção de petróleo a um grupo de comerciantes pouco conhecidos, segundo fontes.

No início da tarde, os investidores também acompanharam a divulgação de dado da Baker Hughes, que mostrou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA caiu 1 na semana, a 529. A notícia da Tass de que um dispositivo explosivo disparou no território de uma refinaria de petróleo na Rússia, também esteve no radar.

