Petróleo fecha em alta de 2%, em dia de liquidez limitada e de olho em oferta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 14:49 Compartilhe

O petróleo fechou em alta de quase 2%, em sessão de agenda esvaziada e liquidez limitada por feriado do dia da Independência nos Estados Unidos, com o WTI operando apenas no pregão eletrônico. Deste modo, investidores se concentraram em digerir notícias sobre possível aperto na oferta do óleo.

No pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI para agosto subia 2,06%, a US$ 71,23, por volta das 14h15 (de Brasília). Já na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para setembro fechou em alta de 2,14% (US$ 1,60), a US$ 76,25 o barril.

Os contratos mais líquidos do petróleo conseguiram ampliar os ganhos da sessão anterior, com o WTI voltando a ultrapassar a marca de US$ 70 o barril. Segundo a Oanda, o rali ocorre na esteira de notícias sobre extensão dos cortes voluntários na produção da Arábia Saudita e da Rússia em agosto, divulgadas ontem pela mídia internacional. Contudo, a consultoria avalia que será difícil quebrar o intervalo atual dos preços, entre US$ 72 e US$ 77.

Em relatório, o Commerzbank analisa que a recompra de barris das Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, anunciada na última sexta-feira, também estão no radar do mercado. “O valor adquirido é pouco em comparação com os 180 milhões de barris vendidos no ano passado, portanto, novas compras do governo dos EUA podem ser esperadas nos próximos meses. Isso deve ajudar a colocar um piso no preço do WTI”, projeta o banco.

No noticiário, a Bloomberg reportou que os fluxos marítimos de petróleo bruto da Rússia para os mercados internacionais subiram acentuadamente na semana passada, atingindo uma máxima de sete semanas e indicando que a queda da semana anterior estava relacionada a manutenção. Os fluxos de petróleo bruto através dos portos russos aumentaram cerca de 1,3 milhão de barris por dia na semana até 2 de julho, informou o veículo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias