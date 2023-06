Petróleo fecha em alta de 1%, com dólar fraco no exterior e de olho em sinais de demanda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 16:06 Compartilhe

O petróleo registrou ganho de mais de 1% nesta quarta-feira, 21, em meio ao enfraquecimento do dólar no exterior e de olho em sinais de demanda global. O quadro no câmbio apoiou uma recuperação da commodity, após perdas recentes, com analistas atentos a perspectivas para o setor.

O contrato do WTI para agosto fechou em alta de 1,88% (US$ 1,34), a US$ 72,53 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançou 1,61% (US$ 1,22), a US$ 77,12 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A commodity já exibia ganhos no início do dia, após duas sessões de perdas, provocadas por temores sobre falta de estímulos suficientes da China.

O movimento no câmbio colaborou, com o dólar em baixa em dia de declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em comitê da Câmara dos Representantes.

Powell reafirmou preocupação com a trajetória da inflação, mas não trouxe novidades sobre potenciais novas altas nos juros, já projetadas na semana passada na comunicação do Fed. Para o Rabobank, Powell deseja um ritmo moderado no aperto do BC americano, o que poderia levar a apenas mais uma alta nos juros.

Sobre o próprio setor, o ANZ comenta que os indicadores de petróleo “estão mostrando sinais mistos”, com demanda modesta nos EUA por destilados, mas o verão nos EUA apoiando a demanda por gasolina. O banco acredita ainda que a demanda da China por petróleo esteja “forte”, e acrescenta que a demanda por combustível para aviação deve sustentar o crescimento na demanda por petróleo.

No curto prazo, a oferta do óleo cresce, mas a queda nos poços e plataformas em operação nos EUA e os cortes da oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) devem deixar o mercado mais apertado ainda neste ano.

A Capital Economics também aponta que a aviação representará boa parte do crescimento na demanda por petróleo neste ano. A atividade de voos internacionais deve continuar a crescer na China e no restante do mundo, diz a consultoria.

