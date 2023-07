Petróleo fecha em alta de 1% após previsão do FMI reduzir temores por recessão global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 16:07 Compartilhe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 25, com o WTI reaproximando-se da marca de US$ 80. O movimento reflete o arrefecimento dos temores de uma recessão global, após o Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorar as projeções para a economia do mundo este ano, além de especulações sobre novos estímulos na China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,13% (US$ 0,89), a US$ 79,63 o barril. O Brent para igual mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 1,09% (US$ 0,90), a US$ 83,64 o barril.

O analista Craig Erlam, da Oanda, credita o impulso recente da commodity à maior probabilidade de um “pouso suave” na economia global, após a campanha de bancos centrais contra a inflação. Hoje, o FMI aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta em 2023, de 2,8% a 3,0%, mas alertou para os “desafios persistentes” no cenário.

Erlam também comenta as sinalizações de mais estímulos do governo chinês, que prometeu medidas de apoio à demanda. O analista, no entanto, ressalta que “a falta de detalhes está impedindo qualquer reação nos mercados”.

Já para Stewart Glickman, da CFRA Research, “se a economia chinesa começar a mostrar sinais de força, poderemos voltar aos US$ 90 no WTI”. Da mesma forma, ele pondera que o mercado analisa o momento com cautela, já que um pessimismo na demanda da China derrubaria qualquer entusiasmo com a commodity, ou caso o Federal Reserve (Fed) indique possíveis novos aumentos de juros além da taxa terminal esperada pelo mercado.

Ele diz que a tendência de queda nos estoques de petróleo e de plataformas em atividade nos EUA também pode segurar o valor em alta, já que Washington tem um reabastecimento pendente de sua Reserva Estratégica de Petróleo.

Hoje pela tarde, a Organização das Nações Unidas (ONU) começou uma ação de emergência para evitar um derramamento maciço de petróleo no Iêmen, causado por um navio em decomposição, que está em risco de explodir. A carga do navio abandonado está sendo bombeada para um navio de substituição com o equivalente a cerca de um milhão de barris de petróleo.

No radar, o mercado agora se debruça sobre o relatório de estoques de petróleo dos EUA, que será divulgado pela API às 17h30. Na última semana, os estoques americanos caíram em 800 mil barris.

*Com informações da Dow Jones Newswires

