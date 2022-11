Petróleo fecha em alta, com Ucrânia e descompasso entre oferta e demanda no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2022 - 16:56 Compartilhe

Após operar grande parte do pregão no vermelho, os preços do petróleo recobraram força e fecharam em alta, com investidores revisando posições após a Agência Internacional de Energia (AIE) revisar para cima suas projeções de demanda pela commodity neste ano e em 2023, às vésperas de entrar em vigor sanções às exportações russas.

Pelos cálculos da AIE, mais de 1 milhão de barris por dia (bpd) em exportações de petróleo da Rússia devem ser derrubados por sanções ocidentais que entram em vigor dentro de semanas – remessas que Moscou terá dificuldades para redirecionar para outros lugares. Isso, segundo a AIE, deve pressionar ainda mais os mercados globais de energia.

Na tarde desta terça, 15, a agência de notícias Associated Press informou, citando fontes não identificadas do governo americano, que mísseis russos teriam cruzado a fronteira da Polônia, matando duas pessoas. A Polônia faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O governo polonês não confirmou as informações.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou hoje

em alta de 1,22% (US$ 1,05), a US$ 86,92 o barril, enquanto o Brent para janeiro de 2023 negociado na Intercontinental Exchange (ICE) avançou 0,77% (US$ 0,72), a US$ 93,86 o barril.

Mais cedo, o petróleo operava em baixa, na esteira de dúvidas quanto à recuperação da economia chinesa e do ritmo de aumento de juros nos EUA. “Os investidores abandonaram o setor de commodities desde que o Federal Reserve começou a apertar agressivamente a política monetária, o que alimentou temores de recessão, e quando se tornou aparente que a China entrou em um período de crescimento econômico excepcionalmente fraco. Prevemos que os fluxos de capital para o setor e os preços serão moderados em 2023, já que o crescimento da demanda por petróleo bruto e metais industriais permanece relativamente fraco em meio à política monetária cada vez mais restritiva e à fraqueza econômica em grande parte do mundo”, avalia o TD Securities, que estima preço de US$ 91 por barril para o WTI e US$ 96 por barril para o Brent neste quarto trimestre de 2022. Para 2023, a expectativa é de preço médio de US$ 96 por barril para o WTI e US$ 100 para o Brent.

